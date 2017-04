Glad og rørt vinner

Så kulturkveld og utdeling blir det ikke tid til før i høst. Prisvinneren ble både rørt og forstyrra i nattesøvnen, da han fikk telefon om tildelinga tirsdag kveld.

- Jeg sov litt dårlig etter den beskjeden, det er litt rart når det er en sjøl, det rører og gjør noe med en, sier han.

Det er Myhrsveens store store engasjement innen kulturlivet gjennom mange år, som har gitt ham prisen, etter begrunnelsen fra Levekårsutvalget til Ringebu kommune, som foretar utvelgelsen av kulturprisvinner.

Har delt ut sjøl

Sjøl trekker han fram engasjementet over 25 år i Aldersheimens venner som viktig. Det har gått rett til kjerna av livsmottoet - den største gleda er å glede andre. Og det har han også gjort i kulturprissammenheng.

I tretten år var Myhrsveen også kulturkonsulent i Ringebu kommune, og har stelt i stand arrangement for utdeling til tidligere prisvinnere mange ganger. Han har til og med delt ut prisen en gang. Han var varaordfører ein periode og fikk anledning til å steppe inn fordi ordføreren var borte ved utdelinga.

- Så du vet hva som venter på kulturkvelden i høst?

- Nei, på ingen måte, for det er det ei viss Tina Lie som skal stå for, ler han hjertelig.

Han venter seg hva som helst, men hadde ett ønske; bløtkake.

- Og det har jeg allerede fått; vi hadde møte om Fårikålfestivalen i går, og da kom Anne B. Vestad med bløtkake, ler han.

Her fra begrunnelsen fra levekårsutvalget: Myhrsveen var leder for kulturelle aktiviteter i Kvitfjell under OL. Han har hatt verv i flere lag og foreninger i en årrekke, bl.a. som leder for Fåvang skolemusikk, leder og pådriver i Aldersheimens venner, leder og medlem i styret for Ringebu Prestegards venner og primus motor for Fåvangdågån.

Innbyggere har vært gitt anledning til å komme med forslag til kandidater til kulturprisen.

Prisen er på kr. 10 000 og vil bli utdelt på Ringebu kommunes kulturkveld i høst.

Stipend til ungt talent

Levekårsutvalget delte på tirsdagens møte også ut Ringebu kommunes kulturstipend til friidrettstalentet Karen Høystad. Karen Høystad får stipendet for sin innsats innen friidrett.

- Hun presterer på et høyt nivå og har lagt ned en betydelig innsats for å komme dit hun er i dag. Vi er glad for å kunne støtte hennes videre satsing, heter det fra levekårsutvalget.

Kulturstipend kan søkes av enkeltpersoner for å fremme utvikling innen sitt område innen kultur eller idrett og er på kr 5.000. Det kan deles ut inntil 2 stipend årlig. Stipendet blir også utdelt på Ringebu kommunes kulturkveld i høst.