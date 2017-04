Alle var med

I år som i fjor, og kanskje året før det også, ble Loftet dansestudio sin sesongavslutning en opplevelse utenom det vanlige.

Flott avslutning

Her er det rytme, show og full gass fra første til siste dansesteg. Aktørene på scena gir i lassevis av alt de kan og har lært, og publikum henger seg på med klapp, hyl og hurrarop. Utenom danserne i alle aldre, spes det på med mer proffe dansere som en liten ekstra kremtopping på den flotte dansekaka Juliane Bay har laget. I år kom også en overraskelse ved at selveste `n Jalmar stakk innom. Med sang og dans i særegen stil, ga han salen et humoristisk innblikk inn i dansens rolle - i `n Jalmars liv, vel å merke. Avslutningsvis sto TFF Crew på scena. Med danseglede og scensjarm uten like, tok de salen med storm - et flott punktum på en spenstig og morsom lørdagskveld.