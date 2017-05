Annis kjemper om hederspris

Det er Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund (KLF) som deler ut hederspisen for 2017. Her er Annis Pølsemakeri én av seks som er nominert.

I nominasjonsbegrunnelsen heter det:

" Bedriften på Ringebu har gjennom mange år både levert gode produkter og ode økonomiske resultarer. Service, inovasjon og kvalitet er viktige stikkord. Håndverksbedriften har dessuten lykkes i sin satsing i Oslo (Mathallen)."

Restaurant midt i Vålebrua: Annis folkekjøkken Pølsemakaren i Vålebrua har gjeve etter for presset – nå blir det spisestad og møteplass vegg i vegg med Annis pølsemakeri.

Pris som engasjerer

- Det er gledelig at vi har fått inn så mange relevante forslag på bedrifter som fortjener å motta KLFs hederspris, sier juryleder Per A. Sleipnes.

- Det viser at denne prisen engasjerer, legger han til. Juryen består ellers av Georg Mathisen, tidligere redaktør i Matindustrien og Espen Lynghaug fra NHO mat og drikke.

De andre nominerte er Håland Kjøtt AS, H. Mydland AS, Ytterøykylling AS, Orkla Foods Norge avd. Stabburet Fredrikstad og Jæder Ådne Espeland AS.

Prisen deles ut under KLF sitt landsmøte i Geiranger 1. juni.

Sist gang den ble delt ut var i 2015, da vant A. Idsøe i Stavanger.