Bygger Krekke-rasten

I november skal den nye rasteplassen stå ferdig til å ta imot vegfarende, og tilbudet til personbiltrafikken og turbusser skal øke trafikksikkerheten ved at bilistene får et naturlig stoppested langs E6.

- Vi at rasteplassen blir en attraktiv plass for rast og hvile, primært for personbilistene, og dermed bidrar til økt trafikksikkerhet på E6 i Gudbrandsdalen, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Taale Stensbye.

Ny utlysning Bygginga av Krekke rasteplass er lyst ut på nytt etter at den første konkurransen måtte avlyses.

I gang i mai

Kontrakt med Anlegg Øst entreprenør ble underskrevet mandag, og byggearbeidene starter i midten av mai og skal være ferdig i løpet av november.

Oppdraget innebærer betongarbeider, fyllingsarbeider, elektro- og VA-arbeider og gartnerarbeid. Rasteplassens toalettbygg skal støpes og bygges inn i støyvollen mot E6. Fra toalettbygget ned til Lågen skal det bygges en opphøyd, steinbelagt gangsti. Det skal opparbeides bil- og bussparkering og etableres belysning og beplantning, i følge Statens vegvesen.

Krekke rasteplass er tegnet av arkitektteamet Lala/Pushak, som i 2014 vant en konkurranse i regi av Statens vegvesen om utforminga av rasteplassen.

Anlegg Øst entreprenør AS vant med et tilbud på litt under 19,3 millioner kroner, som er mer enn tre og en halv million rimeligere enn dyreste tilbudsgiver, som var lokale Ahsco AS.