Anne tok Gammel jegermarsj på 78 grader nord

For 43-åringen ble det en annerledes 17.-mai-feiring i år. Hun er for tida bosatt på Svalbard, dit hun kom til jul i fjor, direkte fra Thailand, der hun har vært bosatt i flere år.

- Mens jeg bodde i Thailand var 17.mai alltid en stor dag, uansett hvordan en feiret. Men feiringa her i Longyearbyen var for meg en mye større opplevelse enn noen annen 17.mai-feiring har vært, forteller Tørisen til Dølen.

Parade i paradegaten På Vinstra ble nasjonaldagen avrundet med parade i Nedregate.

Storband og kvartett

Hun har "alltid" vært en ivrig korpsmusikant, og sjølsagt starta hun sin korps-karriere i Kvam skolemusikk. I år var kvamværen med å spilte i gatene på Svalbard.

- Vi har ikke akkurat et korps, men et storband som heter Longyearbyen Storband. Det er et aktivt musikkmiljø her i byen, alt fra kulturskole, til sangkor og rockeband. I tillegg til storbandet, er jeg med i en treblåsekvartett, Arctic Wind, forteller Tørisen, som blant annet spiller med folk fra Sveits og fra Australia.

I Longyearbyen ble 17.mai feiret med blomsternedleggelse ved falne etter 2.verdenskrig og ved minnesmerker for de som har ofret livene sine i kullgruvene.

- Kort fortalt var denne feiringa uten tvil den kaldeste og flotteste jeg noen gang har opplevd, sier Tørisen.