Bønder fra Midtdalen demonstrerer

Bussen med dølene, til sammen 100 fra Gudbrandsdalen, er i morgentimene tirsdag på tur til Oslo. Sammen med 3000 andre bønder skal de gå i opptog for norsk landbruk, og protestere mot det de mener er et for dårlig landbruksoppgjør.

- Vi synes det er viktig å markere oss. Jeg har min fjerde tur til Oslo i år, for å kjempe for det det jeg tror på. Levende bygder er avhengige av landbruk, sier Borgny Skansen Sletten, en av dem som er med på dagens Oslo-tur.

Sjå biletserie: Debatt med fjoslukt Tysdag trekte landbruks- og matminister Jon Georg Dale i fjosdressen på Ulberg i Sør-Fron, og saman med Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum tok han eit tak med møkkskrapa.

For dårlig lønn

Ett av punktene bøndene reagerer på, er årets lønnsoppgjør.

- Stortinget har vedtatt en melding med løfte om samme inntektsutvikling som andre yreksgrupper. Regjeringa tilbyr oss 2,25 prosent økning, mens andre yresgrupper får ca. 3,1 prosent. Landbruket ligger betydelig lavere i utgangspunktet, derfor øker lønnsforskjellen mellom oss og andre yrkesgrupper, sier Hans Ulberg fra Sør-Fron.

Han opplyser at han personlig ligger an til å gå ned ca. 45 000 kroner i inntekt i 2018.

- Landbruket har bedt om 1,4 milliarder for å tette dette gapet, sier Ulberg, som tror at det norske folk ønsker å bidra til norsk matproduksjon.

- Det vil utgjøre ca. ei krone per norske lønnsmottaker. Det er penger for den enkelte, men jeg tror folk vil betale for at jeg skal lage mat til dem, sier han.

Dagen tirsdag starter med samling i Landbrukskvartalet med appeller og underholdning. Klokka 12.45 går bøndene i protesttog til Stortinget. På Eidsvolls plass blir det så en times program.