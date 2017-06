Nordfrøningene feira kongeparet

Det ble en folkefest og ei høgtidelig feiring av kongeparet ved foten av Rondane. Dølene møtte opp i 1000-talls, og på scenen ble et variert og rikholdig program servert i bursdagsgave fra nordfrøningene.

Kongereise fra Skåbu

Ordfører Rune Støstad ønskte velkommen med ei historie om da Theodor raste nedover fjellvegene fra Skåbu, med Kronprins Olav i sidevogna. Han skulle rekke toget.

- Så fort går det at de mekaniske bremsene går varme og begynner å svikte i de bratte og lange Kongsli-bakkene. det må ei rådslaging til mellom Kronprinsen og Theodor. "Ska oss nå toget, lyt oss kjøle ned bremsun", sa Theodor. Theodor visste råd. Så stod de begge to på hver sin side av sykkelen for å late vatnet på bremsene, fortalte ordføreren, til latter fra både kongeparet og fra publikum.

- Vi er et folk som er stolte av sin Konge og sin Dronning. Et folk som av og til glemmer at de er konge og dronning, bare fordi de er så folkelige og fordi vi er så umåtelig glad i Harald og Sonja, sa Støstad, før programmet for festen kunne starte.

Bursdagssang

På scenen stod Norsk Et lite Kor, operasanger Hanna Esther Berg, Regine Stokkevåg Eide, Det Fronske Kompani, Mari Midtli, Mukampen spelemannslag, Kvarts og Nils Ole Oftebro og Jacob Oftebor. I tillegg bidro elever fra musikk danselinja ved Vinstra vidaregåande skule.

Hele festen ble avslutta med en spesialskrevet bursdagssang til kongeparet, framført av Bjørn Sletten og et stort barnekor bestående av elever fra 6.klasse fra skolene i Nord-Fron.

Kongeparet forlot høgfjellsscenen til tonene fra Gammel jegermarsj, spilt av tre korps fra Fron.