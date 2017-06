Seielstad er bonde i Øverbygda på Sør-Fron, og torsdag ettermiddag var han ute for å se til dyra sine, som er ute på beite.

- Det sto ei grind oppe, slik at jeg måtte lokke med meg dyra inn igjen. Jeg lokka oksen med mjøl da han plutselig angrep meg, forteller Seielstad fra senga på Lillehammer sykehus.

Helt plutselig

Der ligger han med ribbeinsbrudd, hoven fot og sterkt forslått. Verst gikk det ut over ryggen.

- Det er et under at det gikk så pass bra, jeg trodde jeg var ferdig, sier han.

- Oksen stanga meg, bura meg ned i bakken. Der ble jeg liggende uten å kunne forsvare meg. Han fortsatte å stange meg inn mot piggtrådgjerdet - opp og ned på gjerdet. Heldigvis ga han meg noen få sekunder, slik at jeg fikk kommet meg i sikkerhet på andre sida. Etter hvert, forteller han.

En tankevekker

Oksen veier rundt 1000 kilo, mener 45-åringen, som driver med ammeku, og har 260 dyr totalt.

- Det er enorme krefter. Og dette skjedde så plutselig, helt uten at jeg hadde sjanse til å reagere, forteller han.

Vel over på andre sida av gjerdet får gardbrukeren ringt etter hjelp. Han kjøres til legevakt, hentes i ambulanse og fraktes til sjukehuset.

Seielstad har opp igjennom årene vært borti agressive dyr før, men aldri noe så brutalt som dette.

- Har du noen formening om hvorfor oksen gikk til angrep?

- Nei, jeg har ingen anelse. Men det er slik som kan skje. Samme hvor snille dyra kan se ut, så kan det plutselig si pang.

- En brutal påminnelse om å være på vakt?

- Ja, dette var en tankevekker. Jeg har ofte med meg både kjerring og unger for å fôre dyra. En må ha det i bakhodet at slikt kan skje. Jeg tenker også at det er viktig at jeg forteller denne historien, slik at folk som møter kyr på beite, er litt obs. En trenger ikke gå bort til dem, sier Seielstad.

Rolige dager

Den sindige gardbrukeren vil ikke ha noe problem med å forholde seg til dyra sine framover, forsikrer han. Men når han kommer seg hjem, blir det noen rolige dager for sørfrøningen.

- Det sier seg sjøl. Jeg klarer knapt å bevege meg. Det er noe som er sikkert, og det er at dette kunne gått skikkelig galt, sier Seielstad.

Seielstad får dra hjem fra sjukehuset fredag.