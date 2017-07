Her er den nye GE-sjefen

Rune C. Vamråk (55 år) tiltrer 14. august 2017 som Gudbrandsdal Energis nye konsernsjef.

Det opplyser Gudbrandsdal Energi i en pressemelding.

Slutter som GE-sjef Bjarne Slapgard slutter som administrerende direktør for Gudbrandsdal Energi.

– Vamråk kommer fra stillingen som konsernsjef i Rubb Group og har tidligere bl.a. vært administrerende direktør i Gudbrandsdal Uldvarefabrik AS, opplyser konsernet videre.

Bor på Lillehammer – har hytte i Skåbu

Vamråk har bred forsvars- og næringslivserfaring, samt erfaring fra internasjonal virksomhet og offentlig forvaltning. Vamråk har utdannelse fra Forsvaret, BI og Harvard Business School.

– GEs nye konsernsjef er bosatt på Lillehammer med kone og tre sønner og har hytte i Skåbu. Han er født i Bergen og oppvokst i Kalvåg i Sogn- og Fjordane.

Fusjonerer videre Vinstra elektro og Gudbrandsdal Energi (GE) bygger nasjonal energientreprenør.

Rune Vamråk sier i følge pressemeldingen at han er glad for å ha fått muligheten til å lede Gudbrandsdal Energi og videreutvikle den gode kompetansen som finnes i konsernet, og at han ser fram til å starte i jobben.