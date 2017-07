Internasjonal satsing

Furusjøen Rundt skal vokse ut over landegrensene. Til dette får de pengestøtte fra Sparebank 1 Gudbrandsdal.

- Som lokalbank ser vi stor nytteverdi for lokalsamfunnet at Furusjøen Rundt får arrangert sykkelritt med internasjonal status, sier Markedssjef i Sparank 1 Gudbrandsdal, Trond Slåen. Han overleverte en sjekk på 100 000 kroner til daliglig leder i Kvam IL, Ole-Petter Brendstuen.

Søker EM og VM

Furusjøen Rundt har hatt følere ute for å få VM i terrengsykkel i 2019, men det er nå tildelt et annet arrangørsted. Men terrengrittet på Kvamsfjellet har fått internasjonal status ved at de er blitt en del av "World series".

- Vi er i gang med en internasjonaliseringsprosess av rittet. Ettersom vi ikke fikk tildelt VM i 2019, går vi nå for å søke om et EM-arrangement. Deretter må neste mål naturligvis være å få tildelt VM, sier Brendstuen som nå i år ser at rittet trekker til seg flere og flere utlendinger.

- Vi har ryttere fra flere europeiske land som stiller på startsteken i år. Blant annet bor et helt lag med syklister fra Nederland på Sulseter på Sødorpfjellet. Den informasjonen de sender ut via sosiale medier både fra sjølve rittet og med bilder fra området rundt, er reklame som er gull verdt for oss som arrangør, sier Brendstuen til Dølen.

Brendstuen har håp om at fremtidige ritt med internasjonal status, også vil tilføre ekstra sponsorkroner.

- Vi har satset på gode, lokale støttespillere, og det har vi lykkes med. Det er tøft ute i det internasjonale sponsormarkedet, men midlene fra Sparebank1, vil bidra til at vi kan lage en strategi med tanke på å knytte til oss større nasjonale og internasjonale selskap også. EM og VM vil være døråpnere inn til dette markedet, påpeker Brendstuen.

Eventyrlig sommervær

Lørdagens ritt gikk i nydelig sommervær, og rittleder Ole Kristian Rudland, smilte om kapp med sola rett før de første rytterne satte seg på sykkelsetet. Her var syklistene fra de aller yngste i "Snipp, Snapp, Snute-ritt", til garva veteraner med lange merittlister.

- Her har vi alt på stell. Været er fatastisk, løypetraseen er tørr og fin og ivrige syklister melder seg på helt inntil start. Organisasjonsmessig har vi en del rullering på de frivillige, men vi har faste folk i lederposisjoner som håndterer sine bestemt ansvarsområder. Det fungerer helt utmerket, og vi firer ikke på det som har med kvalitetskrav å gjøre.

