Valget er tatt

Det var i aller siste liten at Kjetil Ranstad fra Ruste fikk bestemt seg for hvilket parti som skulle få hans stemmeseddel i valgurna.

- Det har vært det samme partiet som har fått min stemme ved de siste valga, men i år ble det nytt parti, fortelle Ranstad til Dølen.

Brukte valgomat

Ranstad kan fortelle at han ikke har fulgt noe særlig med i valgdebattene. Det har for det meste blitt litt avislesing.

- Jeg har hatt mer enn nok av husbygging å drive med så jeg har ikke fått tenkt så mye på valget. De store avisoverskriftene har heller ikke gitt meg så veldig mye nyttig informasjon, men jeg vil nå si at jeg har mistet litt trua på Støre som leder. Jeg måtte ta i bruk Aftenpostens valgomat to ganger før jeg bestemte meg. Og det ble nytt parti for meg denne gang, sier Ranstad, etter å ha levert stemmeseddelen minutter for valglokalert stengte klokken 20.