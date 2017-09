Rondaståk er utsolgt

Fjellfestivalen oppunder Rondane har tydeligvis satt seg som et «must» hos det festivalglade fjellfolket. Etter åtte timer med bilettsalg var 2154 av 2500 biletter solg, og da gikk det ikke lange tida før rubbel og bit av biletter var solgt.

Artist-puslespillet er i gang Nå legges kabalen for neste års Rondaståk Arrangøren lover mye nytt, noen overraskelser og kanskje fornya tillit til artister som tidligere har levert på Rondaståkscenen.

Norges mest kjente?

Festivaledelsen er også så smått i gang med å slippe artislisten for neste års festival. De melder at Staut kommer tilbake til festivalen,og det samme gjør Ida Maria - kjent fra tv -programmene Stjernekamp og «Hver gang vi møtes». Det har også lekket ut at arangøren jobber med å få booket en av norges mest kjent arister, uten at de vil røpe hvem det er.

– Vi er veldig fornøyde med at alle billettene til Rondaståk 2018 er solgt. Vi la dem ut fredag, og etter fire dager er vi altså nå utsolgt, sier arrangør Ole Jakob Grauphaugen.

250 frivillige står klare for fjellfesten under Rondaståk Til Kvamsfjellet på jobbferie Tov Sollid jobbar som snikkar og tok arbeidsbilen på ferie, for å sikre seg plass på årets Rondaståk. Han er ein av 250 frivillige bak festivalen i år.

Nødvendige grep

Det er mange lokale kjøpere, opplyser Grauphaugen.

- I tillegg ser vi at Lillehammer, Trøndelag og Oslo-området er sterkt representert blant de som har kjøpt seg billett, sier han.

Nytt av året er at det kun selges festivalpass, og at det ikke åpnes for dagspass på et senere tidspunkt.

- Vi har fått en bekreftelse på at en stor gruppe ønsker å være hos oss hele helga. Vårt fokus nå er å få på plass gode avtaler med alle våre samarbeidspartnere, ikke minst med lokale lag og foreninger med tanke på dugnadsjobbing. Vi skal gjøre de nødvendige grepene på de områdene der vi ser et forbedringspotenisale rundt selve gjennomføringa, sier Grauphaugen.

Målet er at "pakka" Rondaståk skal være bra.

- Den skal være så bra at folk vil komme til fjells uansett artister. Det har vi lykkes langt på veg med fram til nå, sida vi er utsolgt i september, før de fleste artistene er annonsert, konkluderer Grauphaugen.