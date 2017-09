Hans og Tina åpnet Fårikålfestivalen

Før Tina Lie Vestby slapp til med sin konsert holdt Hans M. Hjelstuen åpningstalen til årets Fårikålfestival.

Den rutinerte folketaleren serverte nyheter, informasjon, historier og tankevekkere på strak arm fra klokken åtte, presis. – Sauen var den første som kledde oss da vi kom rekende hit for mange tusen år siden, og siden har den vært vår følgesvenn, sa Hans.

Strikka gensere og ull

Det var i hagen til Huset Granmo hvor både taleren Hans og sangeren Tina boltret seg. For anledningen var hele hagen belyst i blått og gjorde både aktører og publikum blåe. Publikum kom i et pent avrundet antall på 40, korrekt kledde i strikkagensere av ull sittende på saufeller på høstråe benker. Noen kom tilreiste mens andre kom gående.

Få artister er like tylège som Tina. Hennes levende og folkelige opptreden varmer like mye som bålpanna som sto og svidde halvrå ospeved. Musikalsk var hun i storform med stor og kraftig stemme blandet med gløden og varmen bare Tina innehar. Ved sin side var de dyktige gitaristene "gubben" Brede Vestby ikledd Islender, og på den andre siden Per Tormod Strand.

Kledelig

For en kulturinteressert musikklytter som Dølens utsendte kler en enkel musikalsk ramme Tina bedre enn et "storband". Med sin "ullne" varmende stemme og personlighet velger hun låter som hun sniker inn under strikkagenseren uten at vi merker det. Umerkelig blir man pakket inn i gode ord og toner. Slik liker vi Tinas musikk.

Nå braker det løs med sauerelaterte arrangement hver eneste dag helt til og med neste helg. Programmet er stappfullt og spredt som høstløv i vinden, og publikum kan kose seg med stort og smått innen fårete kultur i dagevis på Fåvang og Ringebu.