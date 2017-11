Ny eier av blomsterbutikken

Nyheter

– Vi kommer til å være tilgjengelige og hjelpe til ved behov, men jeg vil ikke bli noen sjuende far i huset, sier Jarle Lavik, for mange kjent som ansikt utad for blomsterbutikken Jarles Blomster i Ringebu sentrum.

Tidligere i år ble det kjent at Jarle og kona Bjørg ville selge blomsterbutikken. Nå er nye krefter i sving i lokalene.

Nina Berger tok over driften av butikken 1. november, men paret kommer til å jobbe i butikken til julestria er over. Først på nyåret blir de offisielt pensjonister. Butikken vil også etter hvert skifte navn, men den forblir i Interflora-kjeden.

Markerer jubileum

I fire tiår har butikken stått i høysetet for ekteparet. 12. desember er det duket for 40-årsjubileum, som markeres i butikken helga i forvegen. I et tidligere intervju med Dølen, kunne Jarle og Bjørg opplyse om at i løpet av alle disse årene har kun ti uker gått med til ferie. Men sjøl om drifta nå overlates til nye krefter, kommer ikke dagene til å bli tomme.

– Når vi har holdt på så lenge er det kjekt å få inn nye koster. En gror litt fast i gamle spor. Det er ikke så vanskelig å fylle tida, så det blir nok ikke mye tomrom, sier blomsterhandleren, som tok fagbrevet tilbake i 1969.

- Stor konkurranse

Mange har vært nysgjerrige på hva som ville skje med butikken i gågata. Nå er videre drift av blomsterbutikken altså sikret, men konkurransen i markedet er stadig økende, forteller Jarle.

– Vi er med i hele livssyklusen, der kan ikke dagligvarebutikkene konkurrere ennå. Men i det daglige er det absolutt en stor konkurrent og en må jobbe for å ivareta fagkompetansen som ligger i dette yrket.