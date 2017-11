Markerte 150 år med Peer Gynt

Nyheter

Det er ikke alle 150-åringer som kan sies å holde koken, men Peer Gynt gjør tilsynelatende det. 14. november markerte Peer Gynt AS jubilanten med kakefest og ved å spre Henrik Ibsens verk til nye generasjoner.

Peer Gynt i tospann - Fantastisk å få lov til å være en del av dette Fredag braker det løs, Peer Gynt ved Gålåvatnet går inn i jubileumsåret med ny forestilling og med far og sønn Oftebro i hovedrollen. Og Nils Ole og Jakob gjør det med en felles glød og entusiasme.

Fikk se originalutgave

En av åttendeklassene ved Vinstra ungdomsskole fikk utviklingssjef May Brit Støve på besøk i anledning dagen. Hun hadde med seg én av de totalt 1250 utgavene fra førsteopplaget, utgitt i København tilbake i 1867. Førsteutgaver er sjelden vare, for ikke å glemme kostbare, men det er en grunn til at akkurat denne havnet hos Støve.

– Den hadde jeg kun råd til å kjøpe fordi den mangler siste side, fortalte hun elevene, som lurte på hvor mye en slik bok kunne koste.

Da de fikk høre at et tilsvarende eksemplar ble solgt for rundt 100.000 kroner på auksjon for 15 år siden, økte interessen i klasserommet betydelig.

Videre fortalte Støve om bokas opprinnelse og hvordan Ibsen, i likhet med mange kunstnere i sin samtid, lot seg inspirere av historier de fikk gjenfortalt på reise. Til slutt fikk elevene utdelt boka «Snarvei til Peer Gynt», som gir en innføring i den verdenskjente boka og forteller litt mer om bakgrunnen.

- Fortsatt like aktuell

- Disse elevene er jo «de viktigste folka», både gjennom å være lokale og unge. Vi vil at de skal bli bedre kjent med Peer Gynt, både historien og hvordan en har røtter her, forteller Støve.

150 år til tross, hun mener Ibsens karakter og univers er minst like aktuelt i 2017, også for den yngre garde.

- Vi ser stadig paralleller til boka, både på det overordnede plan og mer nært. Ta Trump for eksempel. «Å være seg sjøl nok» er ikke utdatert, tvert imot.

Peer Gynt AS jobber for tida blant annet med å skape et videospill, basert på det Gyntske univers. Om alt går etter planen vil et være klart for testing om ett års tid. Åttendeklassingene på Vinstra meldte seg umiddelbart til tjeneste tirsdag.