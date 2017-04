Samarbeid med stjerneprodusenter

Highasakite, med vinstragutt Skar og skjåkværTrond Bersu, begge med bakgrunn fra musikklinja på Vinstra, har allerede oppnådd en del milepæler. Som å selge ut Oslo Spektrum, opptre på Nobel Fredspriskonsert og inneha sammenhengende VG-listeoppføring i 94 uker, med albumet «Silent Treatment».

GE 100 år: Elektrisk feiring med Highasakite Gudbrandsdal Energi kunne tappa tusenvis med kilowatt frå dei 1500 publikummarane som såg Highasakite på Rudi i går.

Mikset av Grammy-vinner

Sist vi hørte fra Highasakite hadde de laget den nye hymnen til Eliteserien.

- Highasakite når en ny milepæl ved å slippe singelen «5 Million Miles» fredag. Låta er et samarbeid med Stargate, og er mikset av Grammy-vinneren Miles Walker. «5 Million Miles» markerer et skille fra Highasakites forrige album «Camp Echo», med et tydeligere pop-uttrykk enn tidligere, i følge pressemelding fra managementet torsdag.

Vokalist Ingrid Helene Håvik forteller at hun er svært fornøyd med samarbeidet med Stargate, og at det var spennende å arbeide med produksjonsgigantene, som blant annet er kjent for å ha jobbet med artister som Beyoncé, Sia, Coldplay og Rihanna.

-Jeg er så utrolig stolt og glad for dette samarbeidet. Det er helt fantastisk å få muligheten til å jobbe med Stargate. Jeg håper folk liker den og vil sette den på igjen og igjen, sier Ingrid.

Highasakite spiller en rekke konserter denne sommeren, og avslutter «Camp Echo»-turneen for et utsolgt telt i Dødens Dal under UKA i Trondheim 12. oktober.