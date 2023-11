På møtet ble det også levert noen faktafeil og jeg håper ikke politiske beslutninger er bygget på faktafeil.

Det er mye med rapporten som man kan stille seg undrende til. Var bestillingen av rapporten «Lag en analyse som konkluderer med att vi ønsker en felles skole i hele Ringebu Kommune?»

Heldigvis er det våre folkevalgte politikere som skal ta beslutningen, så til politikkerne, det er ikke for sent å snu. Når slike store avgjørelser skal tas er det mange hensyn man må ta, som økonomi, følelser, tettsteder osv. Da er det viktig å velge ett alternativ der man spiser færrest kameler for noen kameler må man svelge i en slik prosess.

Ringebu har en høy gjeld fra før som gjør handlingsrommet veldig lite, men med dårlig vedlikehold over tid blir man tvunget til å ta ett valg.

Jeg vil ikke prøve å vinne en arkitektpris, men tenk godt over materialer med lang levetid og lite vedlikehold. Dere må nå stoppe opp og ta en vurdering på hvilke alternativer man skal vurdere videre, mitt stalltips er å ta opp igjen vurdering av alternativ 1A.

Alle som har fulgt med i analysearbeidet og innbyggerne sine ønsker, er enige om noen kriterier.

Lærerne ønsker seg større fagmiljøer som gjør at vi må samle barneskolen under ett bygg i kommunen, det vil skape en fremtidsrettet skole for 1-7 klasse. De fleste innbyggerne og Ringebu AP ønsker skole i begge tettsteder, da er vel valget veldig enkelt?

Hvis man skal spise færrest kameler må man bygge en ny barneskole på Fåvang og dagens ungdomsskole forblir akkurat som nå. Grunnlaget for at politikerne fjernet dette alternativet er nok økonomisk fremstilling, men forutsetningene var at man bruker 138mil på oppussing av ungdomskolen som er oppusset på 2000 tallet fra før. Jeg ville ha kuttet ut 100 millioner i oppussing og heller ansatt 2 vaktmestere over en femårs periode, for å drive vedlikehold og oppussing. For det er mangel på vedlikehold som gjør at vi setter oss opp i slike situasjoner som i dag, der mange av kommunens bygg får slakt. Hadde man brukt penger på arbeidstimer og varer istedenfor konsulenter til å lage en analyse, hadde vi nok pusset opp mange kvadratmeter.