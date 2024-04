Med fare for å selge skinnet før bjørnen er skutt vil de sannsynligvis anbefale i 1-10 skole i Ringebu. Det baserer seg selvsagt på elevtall og økonomi.

Så lenge man bor i en distriktskommune med få innbyggere og med fremtidsutsikter som peker på befolkningsnedgang, en aldrende befolkning og færre elever i skolealder så er alltid 1-10 løsningen ifølge konsulentene.

Det er lett å forstå prioriteringene til konsulentselskapet. De har en mal, og den baserer seg på tidligere erfaringer.

Skolebruksanalysen har så langt vært godt utarbeidet, og gir oss politikere en svært god innsikt i dagens situasjon.

Skolene er skrøpelige og trenger opprustning. Så er spørsmålet om det å legge ned samtlige skoler og samle alt i en ny 1-10 skole er løsningen.

I en kommune med allerede sårbar økonomi vil det bety en enorm kostnad, og det kan være verdt å nevne at Flesberg kommune som bygde 1-10 skole på bakgrunn av en analyse utarbeidet av det samme konsulentselskapet nå står på ROBEK-listen.

Jeg skal ikke påstå at det er hovedgrunnen, men det kan være verdt å ta det med i betraktningen også for Ringebu.

Ringebu-Fåvang Senterparti gikk til valg på at skolene våre er viktige for tettstedene våre og at det er helt nødvendig å opprettholde et godt skoletilbud for å sikre kommunens innbyggere helhetlige og gode tjenester.

Vi sa aldri noe om hvilke skoler som skulle ligge hvor. Dette ville vi søke mer kunnskap om, blant annet fra skolebruksanalysen og innspill fra innbyggerne for øvrig.

Det som er viktig er at vi opprettholder en skole i både Ringebu og Fåvang.

Alt annet vil være en fallitterklæring for fremtidig utvikling i kommunen.

Vi skal tørre å satse, og være en kommune som går mot strømmen. Skal vi være attraktive for fremtidens barnefamilier som ønsker å bo langs hele baksia, Brekkom, Venabygda, Fåvang og Ringebu så må vi som politikere ta et avgjørende valg denne våren.

Som ordfører Fossmo skriver i GD 06.07.2023: «det er helt avgjørende for fremtidig bosetting i begge deler av kommunen.»