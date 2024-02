Dette er hva uttalte Arne Bredeveien til GD den 10.11.23.

Når kommunestyremøtet den 15.02.24 nærmet seg, var flyttekassene allerede pakket og klare. I kommunestyremøtet skulle kommunestyret fatte en beslutning som allerede var tatt!

«Jeg har fått hard kritikk de siste fem-seks årene for å være for treig» uttalte Muriteigen til GD den 08.02.24. Nå virker det som om han plutselig er blitt altfor rask- eller er det «prestisje»?

Dere har vel en visjon for fremtiden i Sør-Fron? Nå velger dere å plassere barneskolen lengst nord i kommunen, i stedet for å legge den i «hjertet av bygda». Der de fleste barn kan gå til skolen, der aktiviteten på kveldstid skjer, -og der det allerede er lagt til rette for å forebygge en av de største utfordringene vi har i Norge – FOLKEHELSE – Er ikke det en langsiktig og viktig investering?

Hva kan Sør-Fron å tilby da, etter at det meste av næringslivet har forlatt bygda under Muriteigens vakt? Bolyst! Lysten til å bo her, og la barna vokse opp i denne fantastiske bygda, kalt "Den grøne kulturbygda"- det må være et fremtidsmål for politikerne i Sør-Fron!

Vi velger å ikke samarbeide med våre naboer om en mulig sammenslåing av ungdomsskolen, til tross for at vi blir færre og færre. Vi hadde muligheten til å bygge noe unikt for våre barn, noe som ville få folk tilbake til bygda for å overta barndomshjem og gårder. En skole som hadde hatt det lille ekstra.

I GD den 16.02.24 uttalte økonomisjefen i Sør-Fron kommune: «Formålet med å bygge en skole er å redusere driftsutgiftene.»

Vi trodde vi bygde skolen for barnas beste og for å styrke lokalsamfunnet. Hvis Sør-Fron vil redusere sine driftsutgifter så skjer nok det automatisk når bolysten er borte..

Skulle ønske at barneskolen ble i sentrum av bygda. Ett barn som bor i sentrum av Sør-Fron får i fremtiden 20.000 km ekstra skolevei…i buss!