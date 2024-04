I Innlandet melder bedrifter tilbake til oss om stor mangel på arbeidskraft og kompetanse. Aller størst er mangelen innenfor yrkesfag og fagutdanning innen helse og omsorg.

Det er våre barn i videregående skole som er framtida og som må fylle disse jobbene.

For oss er ikke antall skoler eller hvor skolen ligger i dag det viktigste. Det viktigste er at det nå tas grep for at alle regioner og helheten i skoletilbudet er best mulig rigget for fremtiden. For elevenes-, næringslivets- og Innlandets fremtid.

Det skal være gode muligheter for Martin (15) og Nora (15) å ta utdanningen som arbeidslivet etterspør, uansett om de bor i Tolga eller i Skjåk.

Tilsvarende skal det gå an å få tak i kvalifisert arbeidskraft uavhengig av om bedriften eller sykehjemmet ligger i Valdres eller Kongsvinger.

I dag er det ikke slik.

6 av 10 bedrifter i Innlandet melder om et udekket kompetansebehov, ifølge NHOs kompetansebarometer. Det trenges flere ingeniører og folk med fagkompetanse innen tekniske fag.

Det blir viktig for å gjennomføre det grønne skiftet og nå ambisjonene i Innlandsporteføljen: 40 milliarder kroner i økt verdiskaping i Innlandet, mer enn doble eksporten og skape 10 000 nye grønne arbeidsplasser.

Skal man fortsatt ha et godt skoletilbud i tiden fremover, som sikrer forutsigbarhet for at bedriftene får kompetansen de behøver, trenger vi et fleksibelt utdanningssystem i hele Innlandet.

Det kan for eksempel bety å ta fagbrev mens du er i bedrift. Slik kan skolen også bli mer praktisk og variert – og sikre motivasjon og gjennomføring. Eller det kan bety nettskole, hvor man også sikrer et sosialt fellesskap.

Samtidig er man også nødt til å stramme inn dagens tilbud. Nå utdannes for mange elever til en kompetanse arbeidslivet ikke etterspør, og for mange faller fra før de kommer seg ut i arbeidslivet.

Utdanningstilbudet må derfor rigges slik at barna våre får seg en utdanning samfunnet har behov for – hvor de opplever mestringsfølelse og motivasjon.

Den jobben skal vi gjøre i fellesskap. For Innlandssamfunnet og barna våre sitt beste.