Statsforvalter Knut Storberget har nå vært på besøk i Ringebu og Nord-Fron. Sør-Fron står for tur.

- Det å treffe folk fysisk, og å vite hva som er viktig for kommunene, hva vi hos Statsforvalteren kan bidra med og hva vi bør bringe til sentrale myndigheter, er viktig, Og ikke minst treffe nye folkevalgte etter årets valg, sier Statsforvalter Knut Storberget.

Statsforvalteren ble guidet i Vinstra Park av Nord-Frons ordfører Anne Marie Olstad. Foto: Benedicte Kvalsund/Statsforvalteren i Innlandet.

Vinstra Park og NAV

I Nord-Fron ble han blant annet orientert omkring sentrumsutviklingen og prosjektet «Vinstra 2046», samt byggingen av Vinstra Park og flomsikringstiltak som gir mulighet til sentrumsutvikling. Den felles demografiutfordringen i de tre midtdalskommunene, med flere eldre og færre yngre, var også et tema da han var i møte med representanter fra ungdomsrådet. Hos NAV Midt-Gudbrandsdal, med hovedkontor på Vinstra, ble Statsforvalteren orientert av NAV-kontorets leder, Per Morten Nyeng.

Nyeng trakk frem at vi har store usikkerhetsmoment knyttet til blant annet økte levekostnader, som vil føre til høyere utgifter til økonomisk sosialhjelp.

– Riktig og god oppfølging av unge som er i kontakt med NAV, er noe NAV jobber hard med. Vi vet heller ikke hvordan flyktningsituasjonen vil utvikle seg og hvordan fremtidig bosetting av flyktninger vil bli, påpekte Nyeng.

Ordfører i Ringebu, Arne Fossmo, kunne fortelle Statsforvalteren at Ringebu kommune har brukt 13 millioner på lekeparker og aktivitetsparker. Foto: Benedicte Kvalsund/Statsforvalteren i Innlandet.

Frya flyplass

I Ringebu satser de på barn og unge. De har bruk 13. mill på lekeparker og aktivitetsparker og det satses også mye på barnehage. Statsforvalteren fikk besøke både lekeparker, ungdomsklubb og barnehage.

Frya flyplass var neste post på programmet for Statsforvalteren. Herfra drives det blant annet skogbrannovervåking og andre oppgaver for samfunnet.

Kjell Ove Solbakken er styreleder i Gudbrandsdal Flyklubb. Han orienterte om planene rundt å få til en testarena i Ringebu for bruk av drone til varelevering. Det ses også på muligheten for at Frya Flyplass kan bli en beredskapshub med lager av beredskapsutstyr og leveranse med fraktdroner/helikopter.

– Det jobbes også for å få en beredskap med drivstoff til helikopter på flyplassen. Dette vil gi økt samfunnsmessig beredskap/trygghet for kommuner, næringsliv og innbyggere, uttalte Solbakken til Storberget og hans stab.