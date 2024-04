Det kommer fram i den siste statusrapporten fra Høgskolen i Innlandet, som er laget på oppdrag fra Rovdata.

– Til sammen var det per 24. mars påvist 72-78 ulver med tilhold i Norge eller på begge sider av riksgrensen mot Sverige. 41-45 av dem er kun påvist i Norge, mens 31-33 er påvist på begge sider av grensa, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det innebærer en foreløpig nedgang fra i fjor, da det ble registrert 89–92 ulver her i landet. Fjoråret var også første gang siden 2015–16 at antallet ulv i Norge bikket under 100.

Rapporten oppsummerer status per 24. mars i år, med kun én uke igjen av sesongen. Det gjenstår å avklare status i det helnorske Mangenreviret.

41-45 helnorske ulver

Antallet ulv som bare har oppholdt seg på norsk side av grensa ser ut til å holde seg stabilt (41–45) sammenlignet med i fjor (43–44).

Til nå i vinter er det derimot registrert færre ulver som er innom begge landene:

Dersom det ikke loggføres flere i løpet av den siste uka, vil det i så fall innebære 11–12 færre individ enn i fjor, da den endelige rapporten konkluderte med at 43–44 ulver holdt til på begge sider av grensa.

– Ulvene er som tidligere år hovedsakelig påvist i fylkene med ulvesone i Sørøst-Norge, det vil si Innlandet, Akershus/Oslo og Østfold, sier Kindberg.

Utenfor disse fylkene er det så langt kun dokumentert to enkeltulver; én i Pasvik i Finnmark og én i Heim-Orkland i Trøndelag. Det er også registrert skader på tamrein vest i Finnmark som mest sannsynlig er forårsaket av en ulv.

Spor etter Kynnaflokken, fotografert 1. mars 2023. Foto: Erling Maartmann/Høgskolen i Innlandet

18 døde ulver

Siden bestandsovervåkingen påviser status for ulv i Norge fra 1. oktober, tas også døde individer med i oversiktene.

Fra 1. oktober er det felt 14 ulver på lisensjakt innenfor ulvesonen, 3 på lisensjakt utenfor sonen, og én ulv ble avlivet innenfor sonen etter påkjørsel 13. november i fjor.

– Når de 18 ulvene som er kjent avlivet på norsk side trekkes fra, er det registrert 54 - 60 ulver her til lands hittil i vinter. Av disse er 31-35 foreløpig klassifisert med helnorsk tilhold, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Innlandet.

Rovdatas ulveteller inkluderer både levende og døde ulver identifisert på DNA i Norge og med svensk-norsk tilhold, og oppdateres fortløpende gjennom vinteren. Per 24. mars var det identifisert 71 ulver på DNA i telleren.

Sju dokumenterte ulvekull

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på ulv basert på antall årlige ulvekull. Overvåkingen har derfor et spesielt fokus på å dokumentere kull som er født i helnorske revir og grenserevir i 2023.

Det er så langt i vinter dokumentert fire helnorske valpekull i revirene Julussa, Rafjellet, Setten og Østmarka. Det er også dokumentert kull i de tre grenserevirene Kynna, Rotna og Fjornshöjden.

Mens de revirmarkerende ulvene i Rotnareviret siden forrige foreløpige statusrapport i februar er dokumentert å tilhøre et grenserevir, gjenstår det fortsatt å avklare om det ble født et valpekull i det helnorske Mangenreviret i 2023.

– I avslutningen av overvåkingsperioden blir det viktig med en endelig avklaring av status i Mangen. Det gjenstår å analysere en god del DNA-prøver og resultatene herfra vil bli sammenholdt med sporingsdata og bildemateriale fra reviret før den endelige konklusjonen foreligger, avslutter Kindberg.

Ulvene i Norge og Sverige registreres hver vinter i perioden fra 1. oktober til 31. mars. Underveis i overvåkingssesongen lager Høgskolen i Innlandet, på oppdrag fra Rovdata, fire foreløpige statusrapporter som gir et innblikk i registreringsarbeidet og hvor det trengs mer innsats.

Neste foreløpige statusrapport fra ulveovervåkingen i mai vil oppsummere status for vinterens ulveovervåking i Norge. En ny endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia for vinteren 2023-2024 er sammen med faglige samarbeidspartnere i Sverige planlagt ferdigstilt til 1. juni 2024.