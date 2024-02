Det sier Roger Ytre-Hauge i Frende Forsikring. Totalt ble 11 428 personer rusanmeldt i fjor, viser tall fra Utrykningspolitiet. De som blir tatt er påvirket av alkohol, narkotiske stoffer eller medisiner.

- Å møte på en ruset sjåfør er nordmenns store skrekk. Og mørketallene er nok store, for det er dessverre ikke slik at de fleste blir tatt, sier Ytre-Hauge.

Politiet anslår at det kjøres 140 000 turer i trafikken av ruspåvirkede personer hver eneste dag.

Dette frykter vi mest i trafikken

En undersøkelse fra Frende viser at rusede sjåfører er det vi frykter aller mest i trafikken. Her er topp 5-lista:

Rusede sjåfører – 74 prosent Folk som bruker mobilen mens de kjører - 61 prosent Dyr i veibanen – 60 prosent Glatt føre – 56 prosent Utenlandske vogntog – 41 prosent (Kilde: Frendeundersøkelsen, utført av Norstat)

Roger Ytre-Hauge er fagsjef på motor hos Frende. Foto: Frende Forsikring

Høye dødstall på veiene

I fjor mistet 118 mennesker livet på norske veier. Det er to flere enn året før, som ble omtalt som et tungt ulykkesår.

- Vi må snu trenden vi har sett de siste to årene. Altfor mange mister livet på veiene våre. All statistikk viser at ruskjøring, høy hastighet og uoppmerksomhet dreper, sier motorfagsjefen i Frende.

Tall fra politiet viser at rus var en medvirkende faktor i 20 prosent av dødsulykkene i 2022.

1 av 5 har kjørt uten å vite om de var edru

I Frendeundersøkelsen har 1007 nordmenn også svart på om de har kjørt bil uten å være sikker på om de var helt edru. Der svarer mer enn 20 prosent «ja».

- Mange av disse er nok «dagen derpå»-kjøring der folk ikke er helt sikker på om de er helt edru, sier Roger Ytre-Hauge.

Politiets tall viser at det er flest saker med ruspåvirket kjøring på lørdager og søndager. I 2021 ble det oppdaget 30 prosent flere rustilfeller de to helgedagene.

FAKTA: Slik er promillereglene og slik straffes du