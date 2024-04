Statskog byr på en million kroner til lag og foreninger for å løfte friluftslivet og folks naturopplevelser. Søknaden må sendes inn i løpet av april.

Støtteordningen «Statskogmillionen» er et ledd i statsforetakets oppdrag med å legge til rette for bærekraftige og helsebringende opplevelser i norsk natur i samarbeid med krefter i friluftslivet landet rundt.

- Ildsjeler og organisasjoner gjør mye verdifullt for å legge til rette for friluftsliv for alle oss andre. Da er det gøy å kunne gi et økonomisk klapp på skuldra til mange små prosjekt i hele Norge, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Søknadsordningen «Statskogmillionen» er åpen for søknader i april via statsforetakets nettsider. Ved tilslag utløses støtte på fem eller ti tusen kroner. 150 prosjekt og tiltak vil få tilsagn om støtte før sommeren i år.