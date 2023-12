Det er anbefalingen fra Norsk Fyrverkeriforening.

– Beskyttelsesbriller er helt avgjørende for å redusere skader og sikre en trygg nyttårsfeiring. Derfor vil Norsk Fyrverkeriforening ha obligatorisk bruk av beskyttelsesbriller, uttaler Rikard Spets, talsperson i Norsk Fyrverkeriforening.

Beskyttelsesbriller bør være obligatorisk

De siste fem årene har til sammen 63 personer fått øyeskader etter bruk av fyrverkeri på nyttårsaften. Nesten ingen av disse personene brukte beskyttelsesbriller. Ved fjorårets nyttårsfeiring ble det registrert 10 øyeskader. Dette er 10 øyeskader som mulig kunne blitt avverget ved bruk av beskyttelsesbriller.

– Vi har en nullvisjon når det kommer til person- og materielle skader. For å oppnå denne nullvisjonen er beskyttelsesbriller helt avgjørende. Antallet skader fortsetter å synke, slik det har gjort de siste årene. Vi er ikke fornøyde før vi når nullvisjonen vår på antall skader, sier talsperson for Norsk Fyrverkeriforening Rikard Spets.

Sikkerhetstiltaket bør lovfestes

Norsk Fyrverkeriforening mener det ikke bare må være et lovkrav for beskyttelsesbriller, men også et lovkrav for den såkalte sikkerhetsfontenen.

– Sikkerhetsfontenen er også et viktig tiltak for å forhindre skader på nyttårsaften. En sikkerhetsfontene gir et tydelig varselbluss når batteriet er antent. Dette gir en forlenget tid fra lunten er antent til effektene skytes opp i luften. Barn og voksne får en tydelig varsling og god tid til å holde trygg avstand før fyrverkeriet begynner. Sikkerhetsfontenen forhindrer dermed folk til å gå tilbake til et batteri som allerede er antent, sier Spets.

Ni «fjellvettregler» for godt nyttårsvett på nyttårsaften:

På nyttårsaften er totalt 90% av Norges befolkning ute for å se på fyrverkeriet og feirer inngangen til det nye året. Undersøkelser viser også at rundt 2 millioner nordmenn sender opp fyrverkeri på nyttårsaften. Norsk Fyrverkeriforening har utarbeidet ni «fjellvettregler» for en trygg gjennomføring av nyttårsaften.