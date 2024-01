Påsketradisjonen i Vikingskipet på Hamar har blitt arrangert siden 1992.

Årets arrangement er avlyst, melder VG.

Trine Haanæs opplyser til avisa at dette ikke betyr at det er slutt for The Gathering, men at årets utgave er avlyst etter en samlet vurdering av styret og arrangementsledelsen.