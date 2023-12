Det viser en analyse forsikringsselskapet If har gjort av brannskadestatistikk for hele forsikringsbransjen de siste fem årene. Se tabell nederst i saken.

Juleselskap og mye folk samlet

Statistikken fra Finans Norge omfatter alle skader knyttet til brann, både ved brannutrykninger og branntilløp. Til sammen i femårsperioden har det vært 592 meldte brannskader første nyttårsdag. På julaften har det til sammenligning vært 266 meldte skader.

– Vi er faktisk litt overrasket over at det er flere branntilløp og branner på mange av dagene i romjulen enn på lille julaften og julaften, når mange er samlet. Skadene på første nyttårsdag – som egentlig knytter seg til feiringen nyttårsaften og det som skjer midt på natten der – er mer åpenbare, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Alkohol og tørrkoking

Selv om det kan være vanskelig å finne en entydig og åpenbar forklaring på hvorfor det er såpass mange branner i selve romjulen, tar Clementz sjansen på å spekulere litt:

– Mange er i juleselskaper, og vi koser oss med mat og god drikke. Tørrkoking på kjøkkenet, brannsmitte fra levende lys og gnister fra peisen kan dra opp tallene disse dagene, sier han.

– I noen selskaper blir det drukket mye alkohol, og dømmekraften og kroppskontrollen kan bli svekket. Det er lett å skumpe borti et telys eller glemme å slukke stearinlysene før du sovner. For andre kan det bli et sjokk å oppdage at maten du burde passet på komfyren svir seg mer enn godt er. I verste fall utvikler tørrkokingen seg til giftig røyk og brann, sier kommunikasjonssjefen i If.

Antall branner i jule- og nyttårsdagene siste fem åra:

Lille juleaften: 255, juleaften 266, 1. juledag, 219, 2. juledag 266, 27. desember 331, 28 desember 356, 29. desember 241, 30. desember 324, Nyttårsaften 291, 1. nyttårsdag 592, 2. januar 298. (Kilde: Finans Norge - meldte brannskader til norske forsikringsseselskaper sammenlagt siste fem år. Kilde: Finans Norge)

Slik kan du forebygge brann i julen: