E-postene som har blitt sendt ut gir seg ut for å være «refusjon av skatt for næringsdrivende» og har blitt sendt ut til riktig kontaktperson/organisasjonsnummer.

Dette melder Skatteetaten i ei pressemelding.

– Det er stadig nye forsøk på svindel. I disse dager spekulerer svindlerne i at «skatterefusjon» kan være kjærkomment, sier Skatteetatens sikkerhetsdirektør Ragna Fossen.

Selv om svindelen kan se troverdig ut understreker hun at Skatteetaten aldri sender lenker uoppfordret i e-post eller SMS.

Dette svindelforsøket har lenke i e-posten. Skatteetaten sender ikke ut SMS eller e-post med lenke uoppfordret. Foto: Skjermdump

Logg alltid inn via skatteetaten.no eller altinn.no

– Den beste beskyttelsen mot svindel er at du selv går til skatteetaten.no eller altinn.no og logger på der.

All vår elektroniske kommunikasjon med skattytere som omfatter sensitive opplysninger skjer innlogget via skatteetaten.no og altinn.no, sier Fossen.

Skattekortet kommer 15. desember

Den 15. desember vil det komme meldinger til alle med inntekt eller formue om at skattekortet er klart og bør sjekkes.

Du må her, som alltid når vi sender ut meldinger, gå til skattetaten.no eller altinn.no og logge deg på for å sjekke at opplysningene vi har om deg og din formue og inntekt stemmer.

Skatteetaten ser alvorlig på slike svindelforsøk og politianmelder jevnlig.

Den beste beskyttelsen du kan ha mot svindel er at du selv går til skatteetaten.no eller altinn.no og logger på der, ikke trykker på lenker, sier sikkerhetsdirektør i Skatteetaten, Ragna Fossen. Foto: Skatteetaten

Dette må du gjøre hvis du har mottatt svindelforsøk på e-post

Ikke oppgi noe av informasjonen det bes om, eller svar på SMS eller e-post som du er usikker på. Trykk ikke på lenker eller vedlegg, men slett e-posten.