Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) la onsdag fram nye opplagstall for avisene i landet.

Dølen har over flere år hatt en positiv utvikling i abonnementstall, og også i 2023 kan lokalavisa vise til en økning. Ved utgangen av fjoråret var opplaget på 4507, noe som er en økning på 38 fra året før.

Til sammenligning var opplaget til Dølen på 4020 tilbake i 2019.

Totalopplaget for de over 110 lokalavisene som er tilknyttet LLA øker med drøye 2000, en økning på 0,6 prosent.

Rundt halvparten LLAs lokalaviser går fram, rundt halvparten tilbake, mens totalopplag for LLAs aviser 2. halvår i fjor er 364.317.

I Innlandet har halvparten av fylkets 18 aviser en økning i opplag:

Gudbrandsdølen Dagningen 22437 -248 Hamar Arbeiderblad 20444 417 Oppland Arbeiderblad 19627 -815 Østlendingen 14750 -727 Glåmdalen 13797 -510 Valdres 9380 -69 Ringsaker Blad 7765 -593 Hadeland 6938 -177 Dølen 4507 38 Fjuken 4129 324 Stangeavisa 2925 88 Vigga 2476 184 Norddalen 2419 -49 Lokalavisa Trysil Engerdal (Sør-Østerdal) 2296 69 Alvdal midt i væla/Tynsetingen 2177 -137 Mitt Kongsvinger 1998 174 Totens Blad 1819 138 Solungavisa 1747 -212

– Er imponerende

Tomas Bruvik, generalsekretær i LLA, sier at det er gledelig å se at svært mange lokalaviser fortsetter å vokse.

– Det er gledelig å se at lokalavisene står sterkt blant folk landet rundt. Våre stabile opplagstall viser at redaktørstyrte lokalaviser lager journalistikk som er verdt å betale for. Lokalavisene er også en nyttig markedskanal for nasjonale og lokale annonsører, sier LLAs generalsekretær.

Bruvik er imponert over opplagsutviklinga til Dølen.

– Dølen øker igjen. Det viser at avisa lager god journalistikk som folk i dalen vil ha. I ei tid som er krevende, er det utrulig bra å enda en gang øke opplaget, sier Bruvik, og legger til:

– Dølen har over tid hatt en veldig fin vekst. Det å etablere og klare holde på denne veksten, er imponerende.

Det nærmer seg at 60 prosent av abonnentene leser Dølen kun på nett. Foto: Julian Mellingsæter

Sikrer lokaldemokratiet

Dølen har en solid og positiv utvikling i antallet digitale abonnenter. 2478 av Dølens abonnenter leser Dølen kun på nett.

– Det betyr at vi står støtt i ei tid der papiravisa gradvis vil forsvinne. For midtdølene betyr det at de er sikra å ha ei god lokalavis også i framtida, sier redaktør og daglig leder, Tone Sidsel Sanden.

Sanden er svært godt fornøyd med å ha nok en gang klart å nå en opplagsvekst.

– Vi er svært glade for at leserne velger oss, og at de velger å abonnere på lokalavisa. Vi består av en gjeng dedikerte og dyktige folk, som hver eneste dag står på for å gi leserne godt innhold. At vi gang på gang får gode lesertall, er et resultat av en god laginnsats og en oppriktig ønske om å levere kvalitet og relevante saker, sier Sanden.

Samla avisopplag på riksplan, går stadig nedover.

Totalopplaget går tilbake med 0,5 prosent, viser tall for andre halvår i 2023. Talla viser samtidig at digitaliseringa går sin gang. Det digitale opplaget økte med 9,5 prosent i fjor. Stadig flere leser med andre ord avisene sine på PC, Mac, brett eller mobil.

– Det gleder meg stort å se at vi, og så mange andre lokalaviser, fortsetter å vokse. De er helt avgjørende for å sikre lokaldemokratiet. For oss er det viktig å ta vare på egenarten til Dølen, levere kvalitet, og samtidig utvikle oss og finne på spennende prosjekt, slik som for eksempel TV-Sett, sier Sanden.

Blant LLAs lokalaviser er det Kronstadposten i Alta som er opplagsvinner. Lokalavisa har nå et opplag på 2855, en økning på 917 eksemplar i løpet av ett år.

Dag og Tid, Hallingdølen, Lister og Lindesnes er fire andre aviser som gjør det veldig godt målt i antall eksemplar. I tillegg har Klæbuposten på nytt en flott prosentvis fremgang på over 75 prosent og 464 eksemplar.

Totalopplag for LLAs aviser 2. halvår i fjor er 364.317.

